23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Gomis'ten flaş paylaşım! "Fener ağlama"

Gomis'ten flaş paylaşım! Fener ağlama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında Türkiye'de nefesler tutulacak... ve , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesinde Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi ile Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia bir araya geldi. Gomis, Dia ile beraber fotoğrafını paylaşırken, Fenerbahçelileri çılgına çeviren o yorumu yaptı! İşte detaylar...

'in 23. haftasında karşılaşacak - derbisi öncesinde Galatasaraylı eski futbolcu Bafetimbi ile Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia biraraya geldi. O anları sosyal medyadan paylaşan Gomis, Fenerbahçelileri kızdıracak bir yoruma imza attı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Asırlık çınarların sahada kozlarını paylaşacağı bu dev derbi öncesinde iki takımın eski futbolcuları buluştu.

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Issiar Dia beraber vakit geçirdi.

Bafetimbi Gomis, hesabından yaptığı paylaşımda Dia ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, derbiye ilişkin yorumda bulundu.

İŞTE O SÖZ!

Gomis, Fotoğrafın altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai'de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia "En büyük Fener" diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama!

Aslanlar gibi savaş Galatasaray #hedef23"

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