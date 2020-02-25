25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Sezon sonu Emre Mor İspanya'ya geri dönüyor

Emre Mor'dan haber var! Sezon sonu...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Sezon başında İspanyol ekibi 'dan 'a olan , sarı-kırmızılı takımda beklenileni verememiş ve devre arasında 'a gönderilmişti. Emre Mor ile ilgili basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre 22 yaşındaki oyuncu sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek.

'a yaz döneminde büyük beklentilerle transfer olan , devre arasında 'ın yolunu tutmuştu.

22 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Kupası çeyrek final karşılaşmasında PAS Lamia'ya karşı 2 maçta sadece 47 dakika süre alabildi.

'nın As Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcu, burada da istenileni veremedi. Yunanistan Ligi'nde de henüz forma giyme başarısı sergileyemeyen Emre Mor, yeniden 'ya dönecek.

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