Sezon sonu Emre Mor İspanya'ya geri dönüyor

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve rakibini deplasmanda 21 yıl aradan sonra galip geldi. Bu sonucu sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla kutladı. Öte yandan dev derbiyle ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi kariyerinde ilk kez totem yaptı. İşte detaylar...