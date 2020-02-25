25 Şubat 2020, Salı
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Sezon sonu Emre Mor İspanya'ya geri dönüyor
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda beklenileni verememiş ve devre arasında Olympiakos'a gönderilmişti. Emre Mor ile ilgili İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre 22 yaşındaki oyuncu sezon sonunda İspanya'ya geri dönecek.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde büyük beklentilerle transfer olan Emre Mor, devre arasında Yunanistan'ın yolunu tutmuştu.
22 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Kupası çeyrek final karşılaşmasında PAS Lamia'ya karşı 2 maçta sadece 47 dakika süre alabildi.
İspanya'nın As Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcu, burada da istenileni veremedi. Yunanistan Ligi'nde de henüz forma giyme başarısı sergileyemeyen Emre Mor, yeniden Celta Vigo'ya dönecek.
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