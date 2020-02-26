26 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

Pota derbisinde gülen Galatasaray
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

ING 'nin 20. haftasında derbi maçta Beko ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 80-75 mağlup etti.

'da Zach Auguste 19 sayı 13 ribaund, Daniel Roberson 15 sayı, Alex Poythress ise 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beko'da ise De Colo 15 sayı 9 asist, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Derrick Williams 13 sayı üretti.

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 39-38 Galatasaray Doğa Sigorta

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 53-57 Galatasaray Doğa Sigorta

4. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Bugün NBA'de oynasam 300 milyon dolar kazanırdım "Bugün NBA'de oynasam 300 milyon dolar kazanırdım"
NBA'de zirve mücadelesi! NBA'de zirve mücadelesi!
Anadolu Efes hedef galibiyet Anadolu Efes hedef galibiyet
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör