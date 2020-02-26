ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 80-75 mağlup etti.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Zach Auguste 19 sayı 13 ribaund, Daniel Roberson 15 sayı, Alex Poythress ise 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise De Colo 15 sayı 9 asist, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Derrick Williams 13 sayı üretti.

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 39-38 Galatasaray Doğa Sigorta

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 53-57 Galatasaray Doğa Sigorta

4. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta

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