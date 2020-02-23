Fatih Terim'den Lemina ve Falcao açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Nefeslerin tutulduğu dev derbi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ve sakatlıktan kurtulan Falcao hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

"6'da 6 yapmamız bizim için sevindirici. Bugün buradan alacağımız bir galibiyet olursa tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık. Böyle maçları öncesinden kestirmek zor.

"Biz burada oynamaya alışkınız. 15-20 dakikayı baskı altına almaya çalışarak geçeceğini biliyoruz. Ona göre oyuncularımız hazırlandı ve gereken şeyler söylendi. Umarım son sözü oyuncular söyleyecek."

"Bizim oyun planımızda Lemina çok önemli bir yer kaplıyor. Bana en son kimin sakatlanmasını isterdiniz deseydiniz, Lemina derdim."

"Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk."

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