Fatih Terim'den Lemina ve Falcao açıklaması
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Nefeslerin tutulduğu dev derbi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ve sakatlıktan kurtulan Falcao hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;
"6'da 6 yapmamız bizim için sevindirici. Bugün buradan alacağımız bir galibiyet olursa tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık. Böyle maçları öncesinden kestirmek zor.
"Biz burada oynamaya alışkınız. 15-20 dakikayı baskı altına almaya çalışarak geçeceğini biliyoruz. Ona göre oyuncularımız hazırlandı ve gereken şeyler söylendi. Umarım son sözü oyuncular söyleyecek."
"Bizim oyun planımızda Lemina çok önemli bir yer kaplıyor. Bana en son kimin sakatlanmasını isterdiniz deseydiniz, Lemina derdim."
"Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...