25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar'a flaş gönderme!

Saracchi'den F.Bahçeli oyuncuya gönderme!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi, hesabından yaptığı paylaşımla Nabil Dirar'a göndermede bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Ryan Donk, (p) ve Henry Onyekuru'nun golleriyle zafere ulaşan Cimbom, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de 21 yıllık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu.

Karşılaşmaya damga vuran anlardan bir tanesi de 53. dakikada Marcelo Saracchi ile Nabil Dirar arasında yaşandı. Saracchi ve Dirar'ın ikinci yarıda girdiği ikili mücadelede sonrası sarı-kırmızılı futbolcu yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler'in düdüğü çalmasıyla birlikte sinirlenen Faslı sağ bek, rakibini ayaklarından havaya tutup kaldırmaya çalıştı ve sarı kartla cezalandırıldı.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

AMERİKAN GÜREŞİ GÖNDERMESİ

hesabından bir paylaşımda bulunan Marcelo Saracchi, Nabil Dirar ile arasında geçen pozisyona göndermede bulundu.

Amerikan Güreşi'ne ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Saracchi, Muslera'yı etiketledi ve gülme emojisi kullandı.

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