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Derbi öncesi böyle görüntülendiler! G.Saraylı oyuncular...
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim takımını 'Zorlu Center'da kampa sokmuştu.
Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte A Spor'un ulaştığı o kare...
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