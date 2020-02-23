23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Derbi öncesi böyle görüntülendiler! G.Saraylı oyuncular...

Derbi öncesi böyle görüntülendiler! G.Saraylı oyuncular...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

ile 'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü takımını ''da kampa sokmuştu.

'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte A Spor'un ulaştığı o kare...

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