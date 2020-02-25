25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

'in 23. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Derbide yaşanan olaylar ve pankartlarla ilgili yasal işlem başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

23 Şubat Pazar günü ile 'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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