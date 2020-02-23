23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır

Mustafa Cengiz: G.Saray için önemli olan şampiyonluklardır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Başkanı , “İnşallah Galatasaray’ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım” dedi.

Başkanı , Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası özel açıklamalarda bulundu.

ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER"

Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması. O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Kadiköy'e gitmek için otobüslere binmeye başladı.

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