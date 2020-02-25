25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray derbiyi de borsayı da kazandı!

Galatasaray derbiyi de borsayı da kazandı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi. galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan Galatasaray hisseleri, borsadaki aynı performansını sürmeye devam etti.

'ın hisse fiyatı yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükselmişti. Bugün yüzde 17,7 kazançla 4,24 liraya kadar yükselen Galatasaray'ın hisse fiyatı, saat 14.05 civarında yüzde 10 değer kazancıyla 3,96 lira seviyelerinde seyretti. Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı. Analistler, Borsa 'da BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasına karşın daha sonra endekste satış baskısının arttığını belirterek, Galatasaray hisselerindeki pozitif seyre dikkati çekti.

'da saat 14.05 itibarıyla Trabzonspor Sportif Yatırım ve İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 2,56 azalışla 6,46 lira, Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 1,96 kayıpla 14,04 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri yüzde 5,30 değer kaybıyla 2,86 lira seviyelerinde seyrediyor.

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