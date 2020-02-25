25 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Ersun Yanal ile ilgili flaş iddia! Galatasaray maçından 3 saat önce...

Ersun Yanal ile ilgili flaş iddia! Derbiden 3 saat önce...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2020

'in 23. haftasında 'a 3-1 mağlup olarak 'deki 21 yıllık yenilmezlik serisi sona eren 'de teknik direktör , eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi. Sarı-kırmızılı takım karşısında sahaya sürdüğü kadroyla taraftarların tepkisini çeken tecrübeli teknik adamın Galatasaray maçının başlasmına 3 saat kala kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede taraftarı önünde 'a 3-1 yenilerek hem 'deki 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulan hem de zirve yarışından uzaklaşan 'de teknik direktör 'a yönelik tepkiler büyüyor. İlk 11'de kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yerine derbiye kadar ligde sadece 24 dakika görev alan 'a şans veren Yanal, Vedat Muriç, Max Kruse ve sezon boyunca sol bekte göre yapan dışında hücumcu bir oyuncuya görev vermedi. Öte yandan tecrübeli teknik adamın Galatasaray kadrosunu belirlerken büyük kararsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre Ersun Yanal, maçın başlamasına 3 saat kala kanatlarda oynatacağı isimleri seçemedi. Derbiye kısa bir süre kala kararını veren Yanal, sol kanatta , sağ kanatta ise Nabil Dirar'a görev verdi.

Efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu! Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu!
Galatasaray derbiyi de borsayı da kazandı! Galatasaray derbiyi de borsayı da kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör