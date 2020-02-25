Ersun Yanal ile ilgili flaş iddia! Galatasaray maçından 3 saat önce...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi. Sarı-kırmızılı takım karşısında sahaya sürdüğü kadroyla taraftarların tepkisini çeken tecrübeli teknik adamın Galatasaray maçının başlasmına 3 saat kala kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 yenilerek hem Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulan hem de zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a yönelik tepkiler büyüyor. İlk 11'de kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yerine derbiye kadar ligde sadece 24 dakika görev alan Tolgay Arslan'a şans veren Yanal, Vedat Muriç, Max Kruse ve sezon boyunca sol bekte göre yapan Nabil Dirar dışında hücumcu bir oyuncuya görev vermedi. Öte yandan tecrübeli teknik adamın Galatasaray kadrosunu belirlerken büyük kararsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre Ersun Yanal, maçın başlamasına 3 saat kala kanatlarda oynatacağı isimleri seçemedi. Derbiye kısa bir süre kala kararını veren Yanal, sol kanatta Tolga Ciğerci, sağ kanatta ise Nabil Dirar'a görev verdi.

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