25 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 kaybeden ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Mücadelenin ikinci yarısında teknik direktör Ersun Yanal sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş tribüne gönderilmişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Fenerbahçeli taraftarlarla atışmış ve protokol tribünden aşağıya atlamıştı. Bu olaylar dev derbinin önüne geçerken taraftarlar ise gerek zirveden uzaklaştıkları için gerekse 21 yıllık serinin bitmesinden dolayı üzgün ve kızgındı. Maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını istemişti. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken, sarı-lacivertli yönetim ise Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşın kolları sıvadı...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:38
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Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamamış ve sarı-kırmızılılara 3-1 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Fenerbahçe, aldığı bu mağlubiyetle beraber Cimbom'a 21 yıl aradan sonra iç sahada boyun eğmiş ve serisi son bulmuştu.

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Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.

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Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Stat içinde ve dışında sarı-lacivertli taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi.

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Fenerbahçe'de efsane geri dönüyor! Ersun Yanal'ın yerine...

Maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik tezahüratlarda bulunan taraftarlarla atıştıktan sonra hararetli bir şekilde protokol tribününden aşağıya atladı.

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