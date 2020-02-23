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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi tatsız olay! 7 gözaltı...
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Saat 15.30 sıralarında Kadıköy'e doğru yola çıkan Galatasaray taraftarları stada ulaştı. Taraftarı taşıyan otobüsün camı kırılması üzerine 7 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.
Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.
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