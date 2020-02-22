Fatih Terim kararı verdi! Lemina'nın yerine...

Gabonlu futbolcudan iyi haber gelmedi. Fenerbahçe derbisinde kesin olarak yok. Fatih Terim oturmuş savunmayı bozmamak için Donk’u oradan almayacak. Belhanda forma giyecek.

Galatasaray'ın 6'da 6 yaptığı dönemde en kritik parça olan Mario Lemina, Yeni Malatyaspor maçının son bölümünde sakatlanmıştı. Arka adalesini tutarak kenara gelen Gabonlu yıldızın bu görüntüsü sarı-kırmızılıları korkutmuştu. Cumartesi gününe kadar durumu gözlenecek olan futbolcunun dünkü antrenmanda da yer almaması üzerine kesin karar verildi. Mario Lemina, kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine gözler Fatih Terim'e çevrildi. İmparator'un nasıl bir 11'i tercih edeceği merak konusuydu. Deneyimli çalıştırıcı kazanan ekibi bozmayacak.



DONK YERİNDE KALIYOR

Lemina'nın sakatlandığı ilk andan itibaren Ryan Donk'un stoperden ön liberoya çekilmesi gündeme gelmişti. Fatih Terim de kurmaylarıyla birlikte bunu masaya yatırdı. Ancak savunmada son dönemde yakalanan uyum sebebiyle Donk'un orta sahaya kaydırılmaması yönünde karar çıktı. Savunma hattı Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşacak.

BEKLER YİNE DEĞİŞİYOR

Yeni Malatyaspor maçında Ömer Bayram sol bekte vasata yakın bir performans sergilerken sağ tarafta ilk devrede oynayan Şener Özbayraklı ile ikinci yarıda oyuna giren Martin Linnes dökülmüştü. Fatih Terim bu bölgeye sezonun ikinci bölümüne müthiş giriş yapan Mariano'yu yerleştirecek. Sol bekte ise sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi görev yapacak.



TECRÜBEYE GÜVENİYOR

Fatih Terim'in en zor kararı Mario Lemina'nın yerine kimi oynatacağı yönündeydi. Usta çalıştırıcı Gabonlu futbolcunun yerine sistemi bozmamak adına Younes Belhanda'yı oynatma kararı aldı. Jean Michel Seri ve Belhanda dönüşümlü şekilde top Galatasaray'dayken iki stoperin arasına girerek oyun kuracak. Terim, Belhanda'nın pozisyon bilgisine inanıyor.



EMRE AKBABA SAHADA

Sarı-kırmızılılar hafta boyunca Emre Akbaba'yı da tartıştı. Gol sezileri yüksek olan başarılı ismin fiziksel mücadelenin üst düzeye çıkacağı F.Bahçe derbisinde zayıf kalacağını düşünenler vardı. Terim, başarılı futbolcunun bireysel yeteneklerinden vazgeçmek istemiyor. İmparator, rakip ceza alanına yaptığı boş koşular ve temiz vuruşları ile Emre'yi oynatacak.



ÖMER BAYRAM İLE DEVAM

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Cimbom'un sol kanadında Henry Onyekuru görev yapmıştı. Ancak Monaco'da sezonun ilk yarısını neredeyse oynamadan geçiren, sarı-kırmızılılara transferi sonrası da sıtma olan Nijeryalı futbolcu beklenen güçte dönmedi. Fatih Terim bu bölgede dinamizmiyle hem hücuma hem savunmaya katkı veren, 'bay asist' Ömer Bayram'ı kullanacak.

EN UÇTA ADEM BÜYÜK

Günlerdir sorulan "Adem mi Falcao mu" sorusu da Terim ve kurmaylarının kafasında cevabını buldu. İmparator, son 4 maçta 5 defa ağları sarsan Adem Büyük ile başlamayı düşünüyor. Hem formda olan hem de moral-motivasyonunu üst düzeye çeken tecrübeli forvet 11'de başlayacak. Penaltı kazanılırsa topun başına yine Adem Büyük gelecek.



YEDEK KUVVET: FALCAO-ONYEKURU

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm senaryoları gözden geçiriyor. Bu sebeple sahaya süreceği 11 kadar, yedekten sokacağı futbolcuları da düşünüyor. Radamel Falcao ve Henry Onyekuru iki büyük tehdit olarak kulübede bekleyecek. Skora göre maça dahil olacaklar.



DERBİYE ÖZEL PRİM

Yönetim, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma maddi takviye de yapıyor. Oyuncuların tüm alacakları ödendi. Ayrıca bugün galibiyet primi de açıklanacak.



'ZORLU' KAMP GALATASARAY,

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak. Ardından Zorlu Center'ın içindeki otelde kamp yapacak. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, burada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya gelmişti. Bu buluşma kamuoyu gündemini uzun süre meşgul etmiş, Fatih Terim de "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" tweeti atmıştı. Aslan kritik deplasmanda Zorlu'dan gidecek.

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