22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Liderlik hesabı

Liderlik hesabı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Galatasaray 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy’den 3 puan çıkararak bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ikinci devreye ise fırtına gibi girmişti. Oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray 3. basamağa kadar yükseldi. Bu hafta oynanacak karşılaşmalara göre maç fazlasıyla da olsa zirveye yükselme şansı var. Bir maçı eksik olan 44 puanlı , Beşiktaş'a konuk oluyor.

BİR HAYALİ VAR
43 puanlı takipçisi Başakşehir ise ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki takımın rakiplerine yenilmesi ve Galatasaray'ın 3 puan alması halinde Aslan 23. haftada liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor'un ile oynayacağı erteleme karşılaşmasının sonucuna göre ya bu pozisyonda kalacak ya da ikinci sıraya gerileyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray... Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter"
Getafe - Ajax maçına Babel damgası! Rakibiyle alay etti Getafe - Ajax maçına Babel damgası! Rakibiyle alay etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör