Liderlik hesabı
Galatasaray 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy’den 3 puan çıkararak bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ikinci devreye ise fırtına gibi girmişti. Oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray 3. basamağa kadar yükseldi. Bu hafta oynanacak karşılaşmalara göre maç fazlasıyla da olsa zirveye yükselme şansı var. Bir maçı eksik olan 44 puanlı Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oluyor.
BİR HAYALİ VAR
43 puanlı takipçisi Başakşehir ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki takımın rakiplerine yenilmesi ve Galatasaray'ın 3 puan alması halinde Aslan 23. haftada liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı erteleme karşılaşmasının sonucuna göre ya bu pozisyonda kalacak ya da ikinci sıraya gerileyecek.
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