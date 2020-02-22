22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yüzde 1 bile olsa...

Yüzde 1 bile olsa...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Aslan'ın panteri lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu.

Aslan'ın panteri lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu. Uruguaylı eldiven "Şampiyonluk bu kulübün genlerinde var. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Sonuna kadar savaşma bilincine sahibiz. Bu da eğer yarıştaysak bizi ön plana çıkarıyor" dedi. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve yedeği Okan Kocuk'u övdü. Muslera şöyle konuştu: "Altay, 'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. Başakşehirli 'u da beğeniyorum. Uğurcan Çakır da çok yetenekli. yıllarca kaleci sorunu çekmez. Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında çok iyi bir kaleci olacak"
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