22 Şubat 2020, Cumartesi
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Yüzde 1 bile olsa...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Aslan'ın panteri Fernando Muslera lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu.
Aslan'ın panteri Fernando Muslera lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu. Uruguaylı eldiven "Şampiyonluk bu kulübün genlerinde var. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Sonuna kadar savaşma bilincine sahibiz. Bu da eğer yarıştaysak bizi ön plana çıkarıyor" dedi. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve yedeği Okan Kocuk'u övdü. Muslera şöyle konuştu: "Altay, Volkan Demirel'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. Başakşehirli Mert Günok'u da beğeniyorum. Uğurcan Çakır da çok yetenekli. Türk Milli Takımı yıllarca kaleci sorunu çekmez. Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında çok iyi bir kaleci olacak"
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