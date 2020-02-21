Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ise sosyal medyayı salladı. İşte Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...