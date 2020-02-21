21 Şubat 2020, Cuma

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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ise sosyal medyayı salladı. İşte Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 22:14
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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.

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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verirken, Caulker'e sarı kart gösterdi.

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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

SİVASSPOR 29 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI

Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...

Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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