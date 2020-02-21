21 Şubat 2020, Cuma
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Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ise sosyal medyayı salladı. İşte Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...
Giriş Tarihi: 21.02.2020 22:14
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