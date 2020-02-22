Galatasaray'da Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı bütün maçları kazanarak üst sıralara tırmanan ve yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonlarda yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.