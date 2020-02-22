22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Lemina derbide oynayacak mı? Açıkladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 23. haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak 'da yıldız oyuncu 'nın oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Gabonlu orta saha, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mario Lemina'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!"

F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak haberin devamı

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