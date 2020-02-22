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Galatasaray'da Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da yıldız oyuncu Mario Lemina'nın oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Gabonlu orta saha, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Mario Lemina'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!"
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