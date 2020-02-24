24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

G.Saray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, derbisinde tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, kuvvet ve koşu çalışmasının ardından 19 yaş altı takımı ile çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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