22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

, 'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynayacağı derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 23. haftasında ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

'nde teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe derbisi öncesi kampa girdi.

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