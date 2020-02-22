Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe derbisi öncesi kampa girdi.

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