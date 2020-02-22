22 Şubat 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı bütün maçları kazanarak üst sıralara tırmanan ve yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonlarda yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 12:33
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ederken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Yeni sezon kadro planlamasını şimdiden hazırlamaya başlayan kulüpler, yeni transferlerini yaz kampına yetiştirmeye çalışarak oyuncuların takıma uyum sürelerini minumuma indirmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Özellikle bu sezon yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle istedikleri takviyeleri yapamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonu Süper Lig'de sözleşmeleri sona erecek olan bazı isimleri gündemine aldı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezon da yarışacağı tüm kulvarlarda başarı elde etmeyi amaçlayan Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte o isim ve sezon sonu Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan futbolcular...


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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Ertuğrul Taşkıran - İttifak Holding Konyaspor

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