Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezon da yarışacağı tüm kulvarlarda başarı elde etmeyi amaçlayan Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte o isim ve sezon sonu Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan futbolcular...



