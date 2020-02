Teknik direktör gözüyle derbi

Hafta sonu Süper Lig'de bu sezonun en heyecanlı haftalarından biri yaşanacak. 4 büyük takım İstanbul'da kapışacak. Beşiktaş, yarın Dolmabahçe'de lider Trabzonspor'u ağırlarken, pazar günü ise Türkiye'nin El Clasico'sunda F.Bahçe ile G.Saray kozlarını paylaşacak.

Hafta sonu Süper Lig'de bu sezonun en heyecanlı haftalarından biri yaşanacak. 4 büyük takım İstanbul'da kapışacak. Beşiktaş, yarın Dolmabahçe'de lider Trabzonspor'u ağırlarken, pazar günü ise Türkiye'nin El Clasico'sunda F.Bahçe ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Peki teknik adamların gözünden derbilerin kilidi ne, kim ya da kimler olacak? Türk futbolunun iki usta hocası Hikmet Karaman ve Güvenç Kurtar'a maçları sorduk. İki usta çalıştırıcı da Trabzonspor'un terazide ağır bastığını söyledi. Kadıköy'de ise F.Bahçe'nin seyirci avantajıyla öne çıktığı belirtildi. İşte Kurtar ve Karaman'ın FOTOMAÇ için yaptığı derbi değerlendirmeleri:



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR



HİKMET KARAMAN: SERGEN HOCANIN ZEKASI

Maç İstanbul'da... Beşiktaş'tan başlarsak 1.si bir hoca değişimi var. 2.si.. Beşiktaş'ın kadro yapısı. 3-Ekonomik sıkıntılar ve ligde inişli çıkışlı çizmiş olduğu tablo. 4-Sergen hoca avantajı. Trabzonspor cephesine geldiğimizde evet orda da bir hoca değişikliği oldu. Kadro açısından Beşiktaş'a göre daha zengin, daha iyi bir kadrosu var. Ekonomik anlamda da Beşiktaş'a oranla daha pozitif görüntü çiziyorlar. Şampiyonluğa oynayan bir takımda yardımcı antrenörün teknik direktörlüğe getirilmesi bir dezavantajdır. Çünkü oyuncular yardımcı antrenörü geçmişte yardımcı hoca tanıdıkları için teknik direktör olduğunda hoca farklı kararlar aldığında bunu benimsemeyebilirler.

Hüseyin hoca bu süreci olumlu atlattı. F.Bahçe'yi yenmesi, kupada farklı skor alması, tekrar ligde galip gelmesiyle hem oyuncuların hem de medya ve taraftarın güvenini kazandı. Bu galibiyetler önünü açtı. Olası mağlubiyetlerde Ünal hocanın gidişi de sorgulanabilirdi. Bu da hoca üzerinde bir baskı yaratırdı. Farklılar Sergen hocanın, Abdullah hoca ile oyuncu seçimi ve rakibe göre oyun anlayışları arasında farklılık var. Örneğin Caner, Abdullah hoca ile genelde orta saha sol oyuncusu gibi düşünülürken, Sergen hoca onu direkt sol beke aldı. Savunmanın önüne de Elneny'yi koydu.

Sergen hoca üst üste 2 maç kazandı. Tabii bu, yeni teknik adam için olumlu bir başlangıç. Başakşehir maçında da rakibine oranla iyi oynamasına rağmen kaybetti. Burada en önemli faktör Başakşehir'in kadrosunun Beşiktaş'a göre daha iyi olması. Aynı şey Trabzonspor derbisi için de geçerli. Beşiktaş için dezavantaj. Ama burda Sergen hocanın oyun içi müdahaleleri ve oyun zekasını da belirtmek istiyorum. Başakşehir maçında Lens'i sağ bek oynattı. Doğru veya yanlış...

Bir üretme zekası olduğunu ortaya koyuyor. Uğurcan faktörü Trabzonspor bir teknik direktör için çok özellikli oyunculardan kurulu bir takım. Son maçta savunmada Da Costa'yı oynatarak bir değişiklik yaptı. Bordo-mavililerin oyuncu grubunu analiz edersek... Nwakaeme gibi bire birde çok rahatıkla oyuncu geçebilen, gol pası atabilen, topu iyi kullanan; Sörloth gibi ceza sahasına gelen ortalarda etkili vuruş yapan, sağa sola koşular yapıp arkadaşlarına asist yapabilen, orta sahaya da destek verip top alıp kullanabilen; Guilherme gibi duran topları iyi kullanıp iyi paslar atabilen ve Sosa gibi orta sahada hem geriden oyun kurmada hem geçiş oyununda hücuma pas atıp rakip eksilten oyun zekası yüksek ve rakibinden daha çabuk düşünen, attığı şutlarla gol yapabilen isimleri var. Bununla birlikte de dışarda bekleyen, skora göre oyuncu değişikliği yapabilecek geniş kadrosu var.

Bu Beşiktaş'ta yok. Yani Trabzon için büyük avantaj. Ayrıca kaleci Uğurcan için de parantez açmak gerek. F.Bahçe maçının ikinci yarısında karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda takımı mağlubiyetten kurtaran bir performans sergiledi. Yani bir takım için kaleci çok önemli bir avantaj ve Trabzonspor buna da sahip. Hüseyin hoca, F.Bahçe maçının 2. yarısında birkaç oyuncunun oyundan düşmesi nedeniyle onları dışarı aldı. Oyuna giren oyuncunun da hiç katkı yapmayınca rakibe çok önemli pozisyonlar verdi. Hüseyin hoca, Sivas maçında da hemen farklı bir değişiklik yaparak Abdülkadir'i oyuna sokup orta sahada daha güçlü bir pozisyon aldı. Bu açıdan bakınca bordo-mavili takımın derbide eli daha güçlü.



GÜVENÇ KURTAR: BERABERLİK İYİDİR

Trabzonspor bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı. Devre arasında çok iyi bir stoper takviyesi yaptılar. Orta sahaya Ndiaye'yi aldılar, bu çok akıllıca bir takviyeydi. Abdülkadir Ömür sakatlanmasa fark yapıp şampiyonluğu garantileyebilirlerdi. Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban'la müthiş bir forvet hattı var. Tabii Sosa gibi bir ismi de unutmamak gerek. Maçın favorisi Trabzonspor'dur. Ancak Beşiktaş'ı da elbette yabana atmayalım. Ama siyah-beyazlılar savunmada S.O.S veriyor. Eğer Gökhan oynamazsa sağ beke geçecek Lens savunma anlayışını bozar. Kendi saha ve seyircisiyle Beşiktaş beraberlik alırsa iyidir. Fakat Trabzon daha şanslı görülüyor.



F.BAHÇE-G.SARAY

GÜVENÇ KURTAR: SAVUNMA ALARM VERİYOR

F.Bahçe'de Türkiye liglerinin en iyi yerli stoperi Serdar Aziz derbinin sonucunu etkileyecek bir isim. Çünkü kırmızı kart görme, duran top yaptırma hattı penaltı yaptırma ihtimali olan bir oyuncu. F.Bahçe zaten savunmada çok gedik veren bir takım bir de Serdar'ın atılma ihtimali olursa sarı-lacivertlilerin tüm planları bozulur. Üstelik Fener'in savunmasında Jailson da çok hata yapıyor. Gustavo da cezalı. Fener acilen o bölgeye çare bulmalı.



Galatasaray hücumda Adem'le oynayacak çünkü Falcao'nun maç eksiği var. G.Saray'ın süratli adamı yok. G.Saray'ın tek hızlı adamı Onyekuru, ama o da formunda değil. Fener onu durdurursa Belhanda, Seri, Emre gibi hızlı olmayan oyunculara çare bulabilir. Sarı-lacivertliler, Jailson'un yerine bir adam oturtursa, Serdar da büyük bir hata yapmazsa G.Saray'ın gol şansı olmaz. G.Saray'ın kazandığı maçlarda bile Muslera takımın en iyilerinden oluyor. Bu da takım çok pozisyon veriyor demek. Her maçta rakibe açık veriyorlar. Böyle bakarsak Fener'in forvetleri her an gol bulabilir. G.Saray'ın savunması da S.O.S veriyor. F.Bahçe bunlardan yararlanabilir. F.Bahçe'yi daha avantajlı görüyorum.



HİKMET KARAMAN: HOCALARA BAĞLI

Gelelim Fenerbahçe'ye... Fenerbahçe Trabzon maçının ikinci yarısı etkili oynadı. Başakşehir maçında da etkili oyununu devam ettirdi. Genel olarak oynadığı maçlara baktığımda performans sürekliliğini yakalayamadı. F.Bahçe'nin de şampiyonluğa oynayacak bir kadro yapısı var. Sarı-lacivertliler; stoper, sol bek, merkez orta saha ve kanatlarında oynayan oyuncu seçimlerini tam anlamıyla bulamadı. Haliyle Muriç zaman zaman önde yalnız kaldı. Son oynanan Ankaragücü maçında defansta özellikle ilk devre çok hatalar yaptılar. Hücumda da üretkenlik gösteremediler. Bunlara rağmen F.Bahçe taraftarı, takım için büyük bir motivasyon ve 12. adam olarak güç kaynağı. Ve bu takıma olumlu yönde yansıyor. Fenerbahçe iç sahada oynadığı maçlar daha etkili. Alacağı galibiyet şampiyonluk için önemli bir adım olur.

G.Saray, Malatyaspor sınavında Alanya karşısında ortaya koyduğu performansı gösteremedi. Bunun sebebi Alanya kupa maçının yorgunluğu olabilir. Buna rağmen Malatya sınavını kazandı. F.Bahçe'den önde olduğu için 1 puan yeterli gözükebilir. Nihayetinde iki teknik adamın maçtan önceki düşünceleri çok önemli. Kuracakları 11'ler, hamleleri, değişiklikleri, yapmış oldukları analizler kimin daha iyi olduğunu ortaya koyacak.

DİĞER