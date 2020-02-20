Galatasaray'ın imha timi
Galatasaray’ı ikinci yarıda uçuran Adem Büyük, Ömer ve Emre Akbaba, Fenerbahçe derbisinde de teknik direktör Fatih Terim’in en büyük silahları olacak.
Galatasaray'da sezonun ikinci yarısına Türk futbolcuları damga vurdu. Son iki sezonda "Yabancı sayısı çok fazla" denilerek hedef tahtasına oturtulan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yerli oyunculara dönüş yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'in değişmezi olan Emre Akbaba çıktığı 6 maçta 4 gol üretti. Ayrıca Malatya ile oynanan son maçta da penaltı kazandırarak galibiyetin mimarlarından oldu.
GOL SERVİSİ ÖMER'DEN
İlk yarının parlayan ismi Ömer Bayram'ın çıkışı da devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 gol atarken, 11 asist yaparak asist krallığına oturdu. Adem Büyük ise 9 golle takımın en skorer ismi durumunda. Parmak ısırtan üçlü, derbide de Terim'in en büyük kozu olacak.
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