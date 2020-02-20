20 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın imha timi

Galatasaray'ın imha timi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2020

’ı ikinci yarıda uçuran , Ömer ve Emre Akbaba, derbisinde de teknik direktör ’in en büyük silahları olacak.

'da sezonun ikinci yarısına Türk futbolcuları damga vurdu. Son iki sezonda "Yabancı sayısı çok fazla" denilerek hedef tahtasına oturtulan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yerli oyunculara dönüş yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'in değişmezi olan Emre Akbaba çıktığı 6 maçta 4 gol üretti. Ayrıca ile oynanan son maçta da penaltı kazandırarak galibiyetin mimarlarından oldu.

GOL SERVİSİ ÖMER'DEN

İlk yarının parlayan ismi 'ın çıkışı da devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 gol atarken, 11 asist yaparak asist krallığına oturdu. ise 9 golle takımın en skorer ismi durumunda. Parmak ısırtan üçlü, derbide de Terim'in en büyük kozu olacak.

Fatih Terim'den rakiplerine büyük fark haberin devamı


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