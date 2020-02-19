Fatih Terim'den rakiplerine büyük fark
Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 350. lig maçına Fenerbahçe derbisinde çıkacak.
Sarı kırmızı takımdaki 4. dönemini yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı 349 karşılaşmada rakiplerine büyük fark attı.
Terim'li Galatasaray, lig maçlarında 224 galibiyet, 80 beraberlik alırken, 45 kez mağlup oldu. Bu müsabakalarda 752 puan toplayan sarı kırmızılılara en fazla yaklaşan Beşiktaş oldu.
Siyah beyazlılar, Fatih Terim'in Galatasaray'da olduğu dönemde 685 puan aldı. Aynı süreçte Fenerbahçe 666 puan toplarken, şu anki lider Trabzonspor 603 puanda kaldı.
Galatasaray, Terim yönetiminde 739 gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 672 kez ağları sarstı.
Sarı kırmızılılar, deneyimli hocası ile birlikte 349 haftalık periyodun neredeyse yarısını lider tamamladı. Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde 171 haftayı ilk sırada tamamladı. Bu dönemde Beşiktaş 55, Fenerbahçe 48, Başakşehir 28, Trabzonspor ise 6 haftayı zirvede geçirdi..
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