20 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Halil Umut Meler'le ilk kez

Halil Umut Meler'le ilk kez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2020

(MHK), dev maça 'i atadı. 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez - derbisinde düdük çalacak.

Derbinin hakemi oldu... 34 yaşında olan Meler, kariyerinde ilk kez - derbisi yönetecek. Meler, Fenerbahçe'nin daha önce 15 maçını idare etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Galatasaray ise Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 12 resmi maçta hiç yenilmedi. 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Pazar günü Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenirken, kritik VAR odasında yer alacak. AVAR hakemleri ise Merz Güzenge ile Serkan Olguncan.

BU SEZON 2'ŞER MAÇLARINI YÖNETTİ

Halil Umut Meler bu sezon ligde iki takımın da ikişer maçını yönetti. Galatasaray sahasında 'u 1-0 yenip, deplasmanda G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı. Meler, Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı çaldı. Fenerbahçe ise Meler ile deplasmanda ve 'i 2-1 mağlup etti.

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