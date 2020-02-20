Mustafa Cengiz: Önemli olan şampiyonluk

Fenerbahçe karşısında 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirten Galatasaray Başkanı Cengiz, “Olmazsa da hiç önemli değil. Önemli olan şampiyonluk.” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kadıköy'de kazanamamalarıyla ilgili, "İstisnalar bozulmak için vardır" dedi. Cengiz, "Fenerbahçe galibiyeti bana veya benden sonra bir başkana nasip olacak. Dilerim ki o hafta bu hafta olsun. Olmazsa da hiç önemli değil. Önemli olan finalize etmek ve sonunda şampiyon olmak" dedi.

Arda Turan için Fatih Terim ile yaşadıkları fikir ve görüş ayrılığı yönündeki iddialara da cevap veren Cengiz, "Fatih hocamız ile aramızda hiçbir sorununuz yok. Farklı görüşler olabilir. Oondan sonra ortak bir noktada birleşilir. Sorunlar eritilir. Yönetim olarak her zaman sorumluluk bizdedir" diye konuştu.

SÜREN KENDİNE YAKIŞANI YAPTI!

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına eski başkan Faruk Süren'in Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in uzattığı eli sıkmaması damga vurdu. Süren'in bu davranışı camia içinden büyük eleştiri alırken Cengiz beklemediği bu hareketle ilgili, "Herkes kendine yakışanı yapar" ifadesini kullandı.