Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyun dışı kalan Mario Lemina'nın durumunun salı günü çekilecek MR'ın ardından belli olacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı klüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikâyetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

Takımımız, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.