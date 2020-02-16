PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.
PFDK, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.
Hasan Şaş, bugün oynanacak olan Yeni Malatyapsor ve haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olamayacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
Galatasaray antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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