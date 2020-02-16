16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza

PFDK kararları açıkladı! Hasan Şaş...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

(), Galatasaray yardımcı antrenörü 'a Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

, Galatasaray yardımcı antrenörü 'a Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Hasan Şaş, bugün oynanacak olan Yeni Malatyapsor ve haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Galatasaray antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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