PFDK sevkleri açıklandı! Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler belli oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi. Ahmet Nur Çebi "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle; Hasan Şaş ise, Aytemiz Alanyaspor maçında "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği'nce 14.02.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine verilmiştir."
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