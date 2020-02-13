Andres Reyes'i Beckham kaptı

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz katılmadı. Toplantıda yönetim kurulunu, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu "Mustafa Cengiz özür dilesin" ifadelerini kullandı.