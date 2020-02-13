13 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Andres Reyes'i Beckham kaptı

Andres Reyes'i Beckham kaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'a geleceği yönünde iddialar ortaya atılan 'le ilgili sürpriz bir haber çıktı. 'dan adı, sarı-kırmızılı ekiple anılan 20 yaşındaki Atletico Nacional'ın genç stoperinin sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılabileceğini yazdı.

'in iddiasına göre Reyes, ABD'de 'ın takımı olarak bilinen Inter Miami'yle anlaştığını yazdı.

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