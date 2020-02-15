15 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

G.Saray'da Y. Malatyaspor hazırlıkları tamamlandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2020

, ’in 22’nci haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunu oynadı. Ana bölümde taktik çalışmalar gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın akşam saat 19.00'da evinde oynayacağı maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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