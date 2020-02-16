Derbi öncesi büyük doping! Tam 25 milyon...

Galatasaray'da yönetime geldikten sonra mali anlamda kulübü rahatlatan ve en son 75 milyon TL kâr açıklayan sarı-kırmızılı yönetim, derbi öncesi takıma dopinge hazırlanıyor...

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçından önce takımın tüm alacaklarını ödeyip oyuncularını motive etmeyi amaçlıyor.

Fanatik'in haberine göre; oyunculara yapılacak ödemenin 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı oyunculara Fatih Terim'in kararına göre ayrıca derbi primi verileceği de öğrenildi.