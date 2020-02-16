16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Derbi öncesi büyük doping! Tam 25 milyon...

Derbi öncesi büyük doping! Tam 25 milyon...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'da yönetime geldikten sonra mali anlamda kulübü rahatlatan ve en son 75 milyon TL kâr açıklayan sarı-kırmızılı yönetim, öncesi takıma dopinge hazırlanıyor...

Yönetimi, maçından önce takımın tüm alacaklarını ödeyip oyuncularını motive etmeyi amaçlıyor.

Fanatik'in haberine göre; oyunculara yapılacak ödemenin 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı oyunculara 'in kararına göre ayrıca primi verileceği de öğrenildi.

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