16 Şubat 2020, Pazar
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Derbi öncesi büyük doping! Tam 25 milyon...
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Galatasaray'da yönetime geldikten sonra mali anlamda kulübü rahatlatan ve en son 75 milyon TL kâr açıklayan sarı-kırmızılı yönetim, derbi öncesi takıma dopinge hazırlanıyor...
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçından önce takımın tüm alacaklarını ödeyip oyuncularını motive etmeyi amaçlıyor.
Fanatik'in haberine göre; oyunculara yapılacak ödemenin 25 milyon TL olduğu bildirildi.
Ayrıca sarı-kırmızılı oyunculara Fatih Terim'in kararına göre ayrıca derbi primi verileceği de öğrenildi.
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