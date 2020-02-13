13 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray devler arasında

Aslan devler arasında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren , savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte kalesinde sadece 17 gol gördü ve Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Hem savunmada hem de kalede 'nın etkili performansıyla kalesine duvar ören Cimbom, maç başına 0.80 gol yeme oranı yakaladı. Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen 6. takım oldu.

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Avrupa liglerinde maç başına en az gol yiyen takımlar ile olurken, , ve Reims'in ardından geliyor. İşte kalesini başarıyla savunan takımlar ve yedikleri gol sayısı:


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