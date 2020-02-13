13 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray devler arasında
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren Galatasaray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte kalesinde sadece 17 gol gördü ve Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.
Hem savunmada hem de kalede Fernando Muslera'nın etkili performansıyla kalesine duvar ören Cimbom, maç başına 0.80 gol yeme oranı yakaladı. Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen 6. takım oldu.
REAL MADRID VE LIVERPOOL ZİRVEDE
Avrupa liglerinde maç başına en az gol yiyen takımlar Real Madrid ile Liverpool olurken, Atletico Madrid, PSG ve Reims'in ardından Galatasaray geliyor. İşte kalesini başarıyla savunan takımlar ve yedikleri gol sayısı:
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