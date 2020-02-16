Galatasaray'da Adem Büyük tehlikesi

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan tek isim Adem Büyük. Son haftaların formda ismi, Yeni Malatyaspor karşısında da yine 11'de başlayacak. Teknik kadro, eski takımına karşı forma giyecek olan tecrübeli futbolcudan dikkatli olmasını istedi.

SARACCHİ TRİBÜNE



Galatasaray'da bugünkü BTC Türk Malatyaspor karşısında 14 yabancıdan cezalı Mariano ile beraber henüz iyileşmeyen Saracchi maç kadrosunda olmayacak. Cim-Bom'da takımla beraber antrenmanlara başlayan Falcao dahil olmak üzere kalan 12 yabancı futbolcu karşılaşma kadrosunda bulunacak.