16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Adem Büyük tehlikesi

Galatasaray'da Adem Büyük tehlikesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da sınırında bulunan tek isim . Teknik ekip derbisi öncesi Adem Büyük'ün dikkatli olmasını istedi.

maçı öncesi 'da sınırında bulunan tek isim . Son haftaların formda ismi, karşısında da yine 11'de başlayacak. Teknik kadro, eski takımına karşı forma giyecek olan tecrübeli futbolcudan dikkatli olmasını istedi.

SARACCHİ TRİBÜNE

Galatasaray'da bugünkü BTC Türk Malatyaspor karşısında 14 yabancıdan cezalı Mariano ile beraber henüz iyileşmeyen Saracchi maç kadrosunda olmayacak. Cim-Bom'da takımla beraber antrenmanlara başlayan Falcao dahil olmak üzere kalan 12 yabancı futbolcu karşılaşma kadrosunda bulunacak.

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