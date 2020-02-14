Terim çok istemişti! Sezon sonu bonservissiz geliyor
Daha önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Giacomo Bonaventura için menajeri Mino Raiola, sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek bir açıklama yaptı!
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde kadroya katmak istediği fakat gerçekleştiremediği Bonaventura için menajeri Mino Raiola'dan flaş bir açıklama geldi.
Raiola yaptığı açıklamada, "Takımda çok az forma şansı buluyor ve bu yüzden mutlu değil. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Muhtemelen sözleşmesini yenilemeyecek. Gelecekte neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.
Raiola'nın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları sevindirirken, sezon sonunda İtalyan orta sahanın hangi takımı seçeceği merak konusu oldu...
TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ
Milliyet'in haberine göre; Fatih Terim devre arasında Bonaventura'yı ısrarla istemiş fakat Galatasaray Belhanda'yı elden çıkaramayınca İtalyan oyuncu kadroya katılamamıştı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan orta saha, Milan formasıyla bu sezon 17 mücadeleye çıktı ve 3 gol kaydetti.
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