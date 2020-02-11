11 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81 | Maç sonucu

TOFAŞ'ı deviren Galatasaray yarı finalde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde ’ı sahasında 98-81 yenen , dörtlü finale yükseldi. Sarı kırmızılılarda 32 sayı kaydeden yıldızlaştı.

Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi ile boyalı alanı etkili kullandı ve 'nin son saniyelerdeki dış atış isabetine karşın ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan taraf olan İstanbul temsilcisi, 'in de skora katkısıyla aradaki farkı açmaya başladı. bu bölümde ile üst üste dış atış isabetleri bulsa da, Auguste'nin skorer oyunu devam edince Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına 55-47'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte 'ı kullanarak oyuna denge getirmeyi amaçlayan TOFAŞ, savunma sertliğini sağlayamayınca Galatasaray Doğa Sigorta 25'inci dakikayı 67-55 önde geçti. Seyircisinin de desteğiyle hücumda ritim bulan ev sahibi, final periyoduna ise 73-64 üstün başladı.

Son periyotta reaksiyon gösteremeyen TOFAŞ karşısında rahat başlayan İstanbul temsilcisi, ve 'ın üçlükleriyle farkı 15'e çıkardı (86-71). Son bölümlerde tamamen rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, maçı da 98-81 kazandı. bu galibiyetle 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak dörtlü finallere yükseldi.



SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: , Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 4, Aaron Malik Harrison 17, Caner Erdeniz 2, 2, Zachary Auguste 32, Alexander Antoine Poythress 15, Can Korkmaz 14, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 10
TOFAŞ: DJ White 2, Sammy Mejia 8, Rion Brown 3, Tarik Phillip 18, Muhsin Yaşar 19, Muhaymin Mustafa 7, Berkan Durmaz 11, Barış Ermiş 4, Matt Lojeski 9
1'İNCİ PERİYOT: 25-24
İLK YARI: 55-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-64

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