İlk raunt Mustafa Cengiz'in!

Dün İstanbul 7. Sulh Hukuk’ta görülen mahkemede ‘hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula gidilmesi’ talebi geri çevrildi. Cengiz yönetimi rahat bir nefes alırken şimdi gözler 21 Şubat’ta görülecek davaya çevrildi.

Günlerdir merakla beklenen dava sonuçlandı. "Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi. İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde dün yapılan duruşmaya, davacılar Cenk Akkaya ve Hasan Ahmet Özdoğan'ın avukatları ile davalı Galatasaray'ın avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı Kıraç Aras, davalı dernekte mart ayında olağan genel kurulun yapıldığını, dernek tüzüğü uyarınca yapılan oylamalarda yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilemediğini söyledi.



AKKAYA ÜYELİKTEN ATILDI

Buna ilişkin yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep ettiğini belirten Aras, "Biz dernekler kanunu 20. madde ve TMK'nin 75. maddesine göre bir talepte bulunmuyoruz. Bizim talebimiz, dernek tüzüğüne göre karar verilerek, hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Galatasaray'ın avukatı Petek Akyüz ise davanın usulden reddine karar verilmesini talep etti. Davacılardan Barış Cenk Akkaya'nın üyelikten ihraç edildiğini, bu nedenle dava açma ehliyetinin bulunmadığını ifade etti.



ARAŞTIRMAYA GEREK YOK

Yönetımini görev süresinin Mayıs 2021'e kadar geçerli olduğunu ve idari ibrasızlığın iptali için açılmış davaların sürdüğünü kaydeden davalı avukatı, ibrasızlık halinde, yönetim ve denetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden ortadan kalkan bir müessese olmadığını anlattı. Mahkeme hakimi, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığını belirterek, davanın reddine hükmetti. Bu karar Cengiz yönetiminin derin bir nefes almasını sağlarken şimdi gözler 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 'genel kurulun iptali' davasına çevrildi.



SEÇİM İCİN BİR GEREKÇE YOK!

Dünkü davada Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay adına feri müdahillik talebinde bulunan Ömer Faruk Kırkbıyık, İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Kırkbıyık, "Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok" diye konuştu. "MEVCUT tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor" diyen Kırkbıyık, "Yönetimin dileği, sportif başarıya, Galatasaray'ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Bu tarz konular yerine başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



İTİRAZ İÇİN GEREKÇELİ KARAR BEKLENECEK

Geçen Mart ayında yapılan Mali Genel Kurulu toplantısından sonra idari yönden ibrasının gerçekleşmemesi üzerine kulübün kayyum gözetiminde seçime götürülmesi talebiyle açılan dava ilk duruşmada reddedildi. Mahkeme, gerekçeli kararın da 1 ay içinde açıklanmasına hükmetti. Özdoğan ve Akkaya da bu gelişmenin ardından mahkemenin kararına itiraz hakkını kullanmak için gerekçeli kararı bekleme kararı aldı.



58 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!

Divan Kurulu Üyesi ve Hukukçu Türker Arslan, kayyum talebinin geri çevrilmesinin seçim olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Arslan, "Ayın 21'inde bir mahkeme daha var o mahkeme gelecekteki yolu tayin edecek. Dedbir ortadan kalkarsa seçime gidilecek" dedi.

Denetleme Kurulu'nun ibra edilmemesinin de sıkıntı yaratabileceğini de kaydeden Arslan, "Mali Genel Kurul'a rapor vermesi yeni bir davaya sebep olabilir. Sadece Denetleme için bir seçim yapılabilir. Bu gelişmeler beni çok üzüyor. Ben 1962'den beri bu kulüpteyim böyle bir şey görmedim" diye konuştu.



Türker Arslan, mart ayında yapılacak mali kongrenin de sancılı geçme ihtimali olduğunu kaydetti. Arslan, "Yönetim, mali yönden de ibra edilmeyebilir. Böyler bir şey olursa sıkıntı daha da büyür" ifadesini kullandı.



TARAFTAR MUTLU

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili açılan davayı reddetmesi taraftarlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Kayyum etiketiyle Türkiye gündemine giren davanın ardından taraftarlar, "Kaldığımız yerden devam. Galatasaray kayyum değil seçilmiş yönetimle şampiyon olur" yorumları yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:



KAYYUM isteyenleri pistten aldık. Kayyum falan yok biz kazandık. @Hascimbomlu2

GALATASARAY için olumlu haber geldi. Kayyum değil seçilmiş yönetimle şampiyon olunur. @romerkukner

KAYYUM da rafa kalktı şimdi biz meşaleyi yaktık, şampiyonluk için kenetlendik. @bahgoorr

GALATASARAY düşmanları, Şimdi daha yüksek sesle ağlamaya devam. @_vlknylmz

KAYYUM yok. Seçim yok. Liseci tayfa yok. Galatasaray var, halk var. @aslanbulion