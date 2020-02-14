14 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Club Brugge'den flaş Diagne açıklaması

Club Brugge'den flaş Diagne açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Geçtiğimiz sezon ara döneminde 'dan transfer edilen ancak istenen performansı verememesi sebebiyle sezon başında 'a transfer edilen , ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi. Senegalli golcünün geleceği merak konusu olurken, Club Brugge Teknik Direktörü , Diagne ile ilgili konuştu.

Yaz döneminde 3 milyon 350 bin Euro'ya 'e kiralanan ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan 'nin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler" ifadelerini kullanmış ve 'ya başvuracaklarını belirtmişti. ekibiyse bu sözlerin ardından Diagne'yi geri çağırmış ve oyuncuyu takımdan ayrı antrenmanlara başlatmıştı.

Galatasaray ile Club Brugge arasında krize neden olan Senegalli golcünün durumu merak konusu olurken, Belçika ekibinin teknik direktörü , Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DIAGNE İLE İLGİLENMİYORUM"

28 yaşındaki futbolcunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden Clement, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

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