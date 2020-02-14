Club Brugge'den flaş Diagne açıklaması

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak istenen performansı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge'a transfer edilen Mbaye Diagne, Belçika ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi. Senegalli golcünün geleceği merak konusu olurken, Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement, Diagne ile ilgili konuştu.

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro'ya Club Brugge'e kiralanan ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne'nin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler" ifadelerini kullanmış ve FIFA'ya başvuracaklarını belirtmişti. Belçika ekibiyse bu sözlerin ardından Diagne'yi geri çağırmış ve oyuncuyu takımdan ayrı antrenmanlara başlatmıştı.

Galatasaray ile Club Brugge arasında krize neden olan Senegalli golcünün durumu merak konusu olurken, Belçika ekibinin teknik direktörü Phillipe Clement, Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DIAGNE İLE İLGİLENMİYORUM"

28 yaşındaki futbolcunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden Clement, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.