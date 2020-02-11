11 Şubat 2020, Salı

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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5'te 5 yapan ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde deplasmanda Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Cimbom, ligdeki Kasımpaşa galibiyetiyle taraftarlarını sevindirmişti. Rövanş karşılaşmasında turu geçmek için en az 3 farklı galibiyet alması gereken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Alanyaspor'u nasıl devireceği ve hangi kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'u nasıl eleyeceğinin planını yaptı ve 11'ini belirledi. İşte Terim'in Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 15:23
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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de fırtına gibi esmeye başlayan ve son 3 maçında 10 gol atan Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Aslan, çeyrek final etabı rövanş karşılaşmasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de üst üste 5. maçından da galip ayrılan Galatasaray, iyi gidişini kupada da sürdürmek istiyor. Aslan, ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

SARACCHI YERİNE LINNES!

Galatasaray'da ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen Saracchi'nin tedbir amaçlı bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Fatih Terim, Alanyaspor maçı için beklerde Mariano ve Linnes'e forma şansı verecek.

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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

DONK STOPERE GEÇECEK!

İlk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin üzerine karşılaşmaya as takımı ile çıkmayı planlayan Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı da kenara çekecek. Terim, stoper tandeminde Donk ve Marcao'yu oynatacak.

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Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

TAYLAN YERİNE EMRE AKBABA!

Alanyaspor ile oynanan ilk karşılaşmaya Lemina-Belhanda-Taylan orta sahası ile çıkan Fatih Terim, bu üçlüyü de değiştirecek. Lemina'nın yeniden forma giymesi beklenirken, Gabonlu yıldızın yanında Ömer Bayram ve önlerinde Emre Akbaba'nın oynaması bekleniyor.

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