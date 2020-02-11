Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5'te 5 yapan ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde deplasmanda Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Cimbom, ligdeki Kasımpaşa galibiyetiyle taraftarlarını sevindirmişti. Rövanş karşılaşmasında turu geçmek için en az 3 farklı galibiyet alması gereken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Alanyaspor'u nasıl devireceği ve hangi kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'u nasıl eleyeceğinin planını yaptı ve 11'ini belirledi. İşte Terim'in Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...