Galatasaray'da yönetimin kader günü
Galatasaray'ın idari ibrasızlık ile sonuçlanan kongre sonrası mahkemelere taşınan sürecin sonuna gelindi. Bugün, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 'hâkim müdahalesi' davası, yönetimin kaderini belirleyecek.
Sonuç olumsuz çıkarsa başkan Mustafa Cengiz seçime gitmek zorunda kalacak. Ayrıca bu bir aylık süreçte kulübe kayyum atayacak. Bu arada genel kurul üyeleri Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya'nın açtığı davaya Cengiz ve yöneticiler de fer-i müdahil olmak için başvuru yaptılar. 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk'ta 'genel kurulun iptali' davası görülecek.
KAOS YARATIR
Kasımpaşa maçından sonra konuşan Başkan Mustafa Cengiz'e kayyum talebi de soruldu. Cengiz, "Mali ve idari açıdan iflas edince kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür" ifadesini kullandı.
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