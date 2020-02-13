13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi!

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! G.Saray...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

'de yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Neredeyse her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'da yayın yapan breakingnews.fr adlı , milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Ligi şampiyonlukla tamamlayarak dördüncü yıldızı takmayı hedefleyen 'de bir yandan gelecek sezonu kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, neredeyse her bölgeye takviye yaparak yeni sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla giriş yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda şimdiden arayışlarını hızlandıran Sarı Kanarya'nın gündemindeki isimse Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ...

'da yayın yapan breakingnews.fr adlı , adı sezon başında ile de anılan milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti. Habere göre Hakan, sezon sonunda yaşanan gelişmelere göre geleceğiyle ilgili karar verecek.

LEICESTER CITY DE TALİP

Öte yandan aynı haberde Hakan Çalhanoğlu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra bir diğer milii futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin de talip olduğu öğrenildi.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, Eylül 2019'da verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan'dan. İleride ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray'dan yana." ifadelerini kullanmıştı.

2020'de zirve Fenerbahçe'nin haberin devamı

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