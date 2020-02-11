Adem'den 'Büyük' gelir

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Adem Büyük, bu sezon attığı 7 golle sarı-kırmızılı takımın 17 milyon TL kazanmasında başrolü oynadı.

Galatasaray'da Adem Büyük fırtınası esiyor. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığında formayı kapan Adem attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi sırtlıyor. 32 yaşındaki futbolcu oynadığı son 3 maçta tam 4 gol attı ve ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Falcao ile birlikte Cimbom'un en çok gol atan oyuncusu oldu. Adem'in ayrıca kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de birer golü bulunuyor.

500 BİN EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibe bedelsiz gelen ve bu sezon 500 bin Euro ücret alan Adem takımın en az kazanan oyuncularından birisi durumunda... Buna karşılık başarılı futbolcu, Club Brugge maçında attığı golle 5.9 milyon TL, kupa maçında Rize'ye attığı golle 200 bin TL kazandırdı. Ayrıca ligde gol attığı 4 maçta attığı 4 golle Galatasaray'ın kasasına 11 milyon TL koymasında pay sahibi oldu.