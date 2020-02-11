11 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray zirveye göz koydu

Aslan zirveye göz koydu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Son iki sezon geriden gelip şampiyonluk ipini göğüsleyen , bu sezon da lider Sivas ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatıp zirve mücadelesine ortak oldu. “Dejavu yaşıyorum” diyen oyuncularından liderliği istedi.

Süper Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve 'un 10 puan gerisine düşen , 21. hafta itibariyle liderle arasındaki farkı 3 puana indirmeyi başardı. Küllerinden doğan sarı-kırmızılılar, 'yı 3-0 yenerek yoluna devam ederken üst üste 5 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. 39 puana ulaşan Cimbom, 'nin 1 puan, 'ın ise 3 puan önünde kendisine yer buldu. Bu büyük sıçrayış Galatasaray taraftarlarını coştururken, şimdiden "Mayıslar Bizimdir" diye haykırmaya başladılar.

17 GOL ATTI 2 GOL YEDİ

Üst üste 3. şampiyonluğu kilitlenen Galatasaray kazandığı son 5 maçta tam 17 gol attı, sadece 2 gol yedi. Son iki dış saha maçında ve Kasımpaşa'yı yenen Cimbom, 'in son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı. Giderek yükselen bu performans herkesi memnun ederken 'den uyarı geldi. Kasımpaşa maçı sonrası, "Dejavu yaşıyorum" diyen ve geriden gelip kazandıkları son 2 şampiyonluğa atıfta bulunan tecrübeli hoca, oyuncularına, "Liderliği almadan gevşemek yok" dedi.

KALESİNDE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon 21 maçta kalesinde sadece 17 gol gören Galatasaray ligin en gol yiyen takımı durumunda... Savunma ile büyük bir uyum yakalayan ve kalesinde devleşen Muslera bu sonuçta başrolü oynarken kalesinde 20 gol gören ve Alanya sarı-kırmızılı ekibi takip eden 2 takım oldu.

ŞAMPİYONLUK ALAMETİ

Şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başlayan Galatasaray, son 5 maçta 15 puan toplayarak rakiplerine korku saldı. Zira sarı-kırmızılı ekip, sezonun 17 ila 21. haftaları arasında 13 puan ve üstünde topladığı sezonlarda şampiyon oldu.


SIRA KUPAYA GELDİ

Ligde zirve yarışına yeniden ortak olan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı da bırakmaya niyeti yok. İlk maçta Alanya'ya 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, yarın Türk Telekom'da oynanacak rövanş maçını farklı kazanıp kupada da varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

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