Galatasaray zirveye göz koydu

Son iki sezon geriden gelip şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bu sezon da lider Sivas ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatıp zirve mücadelesine ortak oldu. “Dejavu yaşıyorum” diyen Fatih Terim oyuncularından liderliği istedi.

Süper Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve Sivasspor'un 10 puan gerisine düşen Galatasaray, 21. hafta itibariyle liderle arasındaki farkı 3 puana indirmeyi başardı. Küllerinden doğan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yoluna devam ederken üst üste 5 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. 39 puana ulaşan Cimbom, Fenerbahçe'nin 1 puan, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde kendisine yer buldu. Bu büyük sıçrayış Galatasaray taraftarlarını coştururken, şimdiden "Mayıslar Bizimdir" diye haykırmaya başladılar.

17 GOL ATTI 2 GOL YEDİ

Üst üste 3. şampiyonluğu kilitlenen Galatasaray kazandığı son 5 maçta tam 17 gol attı, sadece 2 gol yedi. Son iki dış saha maçında Konyaspor ve Kasımpaşa'yı yenen Cimbom, Süper Lig'in son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı. Giderek yükselen bu performans herkesi memnun ederken Fatih Terim'den uyarı geldi. Kasımpaşa maçı sonrası, "Dejavu yaşıyorum" diyen ve geriden gelip kazandıkları son 2 şampiyonluğa atıfta bulunan tecrübeli hoca, oyuncularına, "Liderliği almadan gevşemek yok" dedi.

KALESİNDE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon 21 maçta kalesinde sadece 17 gol gören Galatasaray ligin en gol yiyen takımı durumunda... Savunma ile büyük bir uyum yakalayan ve kalesinde devleşen Muslera bu sonuçta başrolü oynarken kalesinde 20 gol gören Trabzon ve Alanya sarı-kırmızılı ekibi takip eden 2 takım oldu.

ŞAMPİYONLUK ALAMETİ

Şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başlayan Galatasaray, son 5 maçta 15 puan toplayarak rakiplerine korku saldı. Zira sarı-kırmızılı ekip, sezonun 17 ila 21. haftaları arasında 13 puan ve üstünde topladığı sezonlarda şampiyon oldu.





SIRA KUPAYA GELDİ

Ligde zirve yarışına yeniden ortak olan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı da bırakmaya niyeti yok. İlk maçta Alanya'ya 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, yarın Türk Telekom'da oynanacak rövanş maçını farklı kazanıp kupada da varlığını sürdürmeyi hedefliyor.