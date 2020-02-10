10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Her maçımız final havasında

Her maçımız final havasında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, kazanma isteğinin sonucunu aldıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

, kazanma isteğinin sonucunu aldıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun 2. yarısı başladığından beri her maçı final havasında oynuyoruz ve hazırlıklarımızı böyle yapıyoruz. Bugün de sonucunu gördük" dedi ve ekledi: Saha dışında Lemina ile iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sadece idmanlarda değil, maçta da iletişim önemli.
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