Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı!

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin kalesinde güven vermeye devam ediyor. Kaptan Muslera, imza attığı günden beri tabiri caizse Galatasaray'ı güvenli limana taşıyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2011'de geldiği Cimbom'da 5 şampiyonluk yaşadı. 33 yaşındaki file bekçisi, tüm şampiyonluklarda başrol olurken takımına 'bir yıldız' kazandıran aktörlerin başında geldi.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa maçında da kalesini gole kapatan deneyimli eldiven, bu sezon 20 karşılaşmanın 9'unda kalesinde gol görmedi. Geri kalan 11 karşılaşmada 16 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılıları Süper Lig'in en az gol yiyen takımı ünvanına ulaştırdı.