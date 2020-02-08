Galatasaray'dan Lemina atağı

Galatasaray sezon başında kiraladığı 26 yaşındaki orta sahadan çok memnun. Cimbom bonservisi 10 milyon euro olan Lemina için Southampton ile masaya oturdu.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde orta sahasını Mario Lemina'yı alarak güçlendirmişti. Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlattıktan sonra gösterdiği müthiş performansı kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Tribünlerin 'Yeni Melo' olarak gördüğü Gabonlu futbolcu da hem Türkiye'ye hem de Cimbom'a çabuk alıştı. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda Lemina'nın bonservisini almak için hemen kolları sıvadı.



16 MİLYON EURO ÇOK

Galatasaray, Gabonlu yıldızın bonservisini elinde bulunduran Southampton ile masaya oturdu. Sezon başında Mario Lemina kiralanırken sözleşmesine 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu konulmuştu. Cimbom bu rakamın çok yüksek olduğunu düşünerek Premier Lig ekibinden düşürülmesini istedi. Mario Lemina da bu konuda Aslan'a bir hayli yardımcı oluyor. Gabonlu futbolcu, uzun sakatlığı sonrası kariyerini yeniden Galatasaray'da parlattığını ve burada kalmak istediğini iletti.

LAZIO DA İSTİYOR

Cimbom'un Mario Lemina transferinde en büyük rakibi Lazio. İtalyan ekibinin yöneticileri de Southampton'la temas kurarak Gabonlu yıldızın bonservisini sordular. Galatasaray'ın indirim yaptırmaya çalıştığı dönemde Lazio'nun devreye girmesi can sıktı.