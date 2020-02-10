10 Şubat 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızıl ekip mücadeleyi Adem Büyük (2) ve Meriah'ın kendi kalesine attığı golle 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte futbol otoritelerinin o yorumları...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:45
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