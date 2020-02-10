10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Saracchi'den iyi haber!

Galatasaray'a Saracchi'den haber var!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in 21. haftasında deplasmanda ile oynayan 'da karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanarak yerini Martin Linnes'e bırakmak zorunda kalmıştı.

, Uruguaylı futbolcunun son durumuna ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 çeyrek final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Daha sonra interval koşular yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı.

Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan , kondisyon ekibimizle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.

Takımımız, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

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