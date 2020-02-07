07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Donk'un sözleşmesindeki detay! 2 milyon TL...

Kontratındaki detay ortaya çıktı! Tam 2 milyon TL...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2020

2018 yaz döneminde ile 2 yıllık sözleşme uzatan , kontratındaki maddeye göre sarı-kırmızılılarda bir maç daha oynarsa 300 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) daha kazanacağı belli oldu.

Bu sezon şu ana kadar 'de 14, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu; sarı-kırmızılıların deplasmanda ile oynanacak maçta forma giymesi durumunda 300 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) kazanacak.

Galatasaray 2018 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile 2018-2019 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Buna ek olarak,
2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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