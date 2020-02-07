07 Şubat 2020, Cuma
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Falcao büyük hayal kırıklığı! 54 gün futbol oynadı 72 gün yattı...
7 milyon Euro maaşı olan Falcao, Galatasaray'da geride bıraktığı 129 günde takımla birlikte 42 idmana çıkabildi Sadece 15 maçta oynadı... Kalan 72 günde topa dokunmadı. 2 kez sakatlık geçirip 13 maçta forma giyemeyen Falcao oynadığı 15 maçta 6 golde kaldı... Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı.
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.
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