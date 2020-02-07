Falcao büyük hayal kırıklığı! 54 gün futbol oynadı 72 gün yattı...

7 milyon Euro maaşı olan Falcao, Galatasaray'da geride bıraktığı 129 günde takımla birlikte 42 idmana çıkabildi Sadece 15 maçta oynadı... Kalan 72 günde topa dokunmadı. 2 kez sakatlık geçirip 13 maçta forma giyemeyen Falcao oynadığı 15 maçta 6 golde kaldı... Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı.