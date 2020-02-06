Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Mecburi izin verilen Diagne ise çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Belçika ekibine "3 milyon 350 bin Euro'yu ödeyin, sözleşmesini feshedelim, oyuncuyu geri alalım" teklifinde bulunmuş ancak bu talep Brugge tarafından kabul edilmemişti.