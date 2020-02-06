06 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Galatasaray'da sezon başında ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan ancak Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bonuslar hari. 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne'de işler karıştı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:53
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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı beklenmedik bir mağlubiyet alan Galatasaray'da gündem maddelerinden birisi de Mbaye Diagne'nin geleceği...

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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Senegalli yıldız Belçika ekibine 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralanmış, sözleşmesine de 13 milyon Euro satın alma opsiyonu konmuştu. Brugge'un disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu giderek değer kaybı yaşıyor. Çünkü 28 yaşındaki oyuncu takımın tesislerinde idmana bile çıkamıyor.

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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Mecburi izin verilen Diagne ise çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Belçika ekibine "3 milyon 350 bin Euro'yu ödeyin, sözleşmesini feshedelim, oyuncuyu geri alalım" teklifinde bulunmuş ancak bu talep Brugge tarafından kabul edilmemişti.

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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belçikalılarla bir görüşme daha yaparak Diagne'nin çalışmalarına İstanbul'da devam etmesini istediklerini iletti. Ancak bu teklif de kabul görmedi.

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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...

DIAGNE İÇİN FIFA'YA BAŞVURULACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, piyasa değeri sadece birkaç ay içinde 9 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya kadar düşen Diagne için sarı-kırmızılılar son çare olarak FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

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