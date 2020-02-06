06 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...
Galatasaray'da sezon başında ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan ancak Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bonuslar hari. 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne'de işler karıştı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:53
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